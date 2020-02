Europa Orientale: Jourova (Ue), preoccupa fragilità della democrazia in Polonia e Ungheria

- Polonia e Ungheria sono paesi dove la democrazia vive una condizione di “fragilità”. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea e responsabile del coordinamento delle politiche sui valori e la trasparenza, Vera Jourova, in un’intervista al settimanale tedesco “Der Spiegel”. Jourova si è detto “preoccupata” dello stato democratico di entrambi i paesi, sottolineando che la riforma giudiziaria in Polonia sta producendo circostanze “pericolose”, perché potrebbe essere irreversibile. In Ungheria, questo processo è più sottile, ma più ampio, “perché si applica anche ai media nazionali", ha osservato Jourova. Il commissario europeo ha chiarito che l’esecutivo comunitario sta compiendo sforzi per risolvere le questioni aperte con quei "paesi che violano lo stato di diritto”.(Res)