Torino: Chivasso in musica, in Duomo l'investitura dell’Abbà Ugo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Triplice appuntamento nel mese di febbraio per la rassegna Chivasso in Musica 2020, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino. Domenica 9, nel corso dell’investitura dell’Abbà Ugo, si esibirà il coro della Cattedrale di Ivrea, mentre sabato 15 sarà la volta del coro polifonico di Lanzo e lunedì 24 si terrà un concerto dell’orchestra giovanile d’archi Archeia. Domenica 9 febbraio alle 15,30 in Duomo sarà celebrata la Messa solenne per l’investitura del LXVII Abbà, impersonato da Ugo Novo. Il rito sarà presieduto dal vescovo di Ivrea monsignor Edoardo Aldo Cerrato. Il coro della Cattedrale di Ivrea sarà diretto da Maria Ausilia Fiorina. Alla consolle dell’organo Felice Bossi del 1843 siederà l’organista e compositore canavesano Sandro Frola. Collabora all’organizzazione dell’evento la Pro Loco Chivasso l’Agricola. L’ingresso ai concerti è con libera offerta. Per saperne di più: www.chivassoinmusica.it (segue) (Rpi)