Torino: Chivasso in musica, in Duomo l'investitura dell’Abbà Ugo (2)

- Nel concerto delle Bele Tôlere di sabato 15 febbraio alle 21 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli il coro polifonico di Lanzo, diretto da Simone Bertolazzi, svilupperà un programma “profano”, incentrato sull’eleganza, sulla femminilità e sul fascino sviluppato dalla vocalità contemporanea. Al termine del concerto la pasticceria Bonfante offrirà il tradizionale zabaglione con i Nocciolini. Il concerto di Carnevale di lunedì 24 febbraio alle 21 nel teatro dell’Oratorio Carletti avrà come protagonista un’orchestra giovanile d’archi emergente, l’Archeia, che, sotto la direzione di Giacomo Pomati farà ascoltare musiche di Grieg (Holberg Suite), Mendelssohn (Sinfonia numero 10 in Si minore per archi, MWN 10), Bartók (Danze popolari rumene) e Britten (Simple Symphony, opera 4). (Rpi)