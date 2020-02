Medio Oriente: ministro Agricoltura Anp, Israele ha fermato esportazioni attraverso la Giordania

- Israele ha intensificato la guerra commerciale con i palestinesi, fermando le esportazioni agricole attraverso la Giordania. Lo ha dichiarato il ministro dell’Autorità nazionale palestinese, Riyal al Attari, in una dichiarazione rilasciata all’emittente “Voice of Palestine”. "Ieri, il direttore delle dogane israeliano ha informato tutti gli esportatori e tutte le parti interessate che i prodotti agricoli palestinesi sarebbero stati banditi dalle esportazioni via Giordania a partire da domani, 9 febbraio”, ha dichiarato Al Attari. "Siamo in un momento politico critico e comprendiamo completamente l'impatto negativo che deriverà da queste misure, ma dico con tutta fiducia che l'impatto negativo influenzerà anche l'economia israeliana", ha affermato al Attari. "Abbiamo diverse opzioni e misure con le quali possiamo rispondere a ogni decisione israeliana che mira a danneggiare la nostra economia nazionale", ha aggiunto il ministro dell’Agricoltura palestinese. (segue) (Res)