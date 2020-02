Municipio X: Possanzini (Si), giù le mani dalla Pineta di Procolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Rilevate violazioni in merito al taglio degli alberi nella pineta di Procoio'. È un estratto dell'informativa inviata dai Carabinieri Forestali alla Procura della Repubblica di Roma la quale, dopo esposti e denunce pubbliche dei cittadini, ha aperto una inchiesta su quanto avvenuto dal mese di Settembre 2019 all'interno della Pineta di Procoio". Lo si legge in una nota di Marco Possanzini, Segretario Sinistra Italiana del Municipio X. "Una mattanza di alberature - continua la nota - senza precedenti. Autorizzazioni non rispettate, mancanza assoluta di controllo dell'Amministrazione nonostante i solleciti, una difformità fra il progetto di 'messa in sicurezza anti incendio' ed i lavori realmente eseguiti, sono solamente alcuni degli aspetti emersi durante questi mesi di proteste e di 'inchieste'. Che sul disboscamento selvaggio della Pineta di Procoio ci fosse 'puzza di bruciato' lo avevano capito tutti, anche coloro che sono rimasti a mani giunte in ascetico silenzio. Lo avevano probabilmente capito anche in Municipio dove, durante i lavori della Commissione Ambiente, con tono a dir poco liquidatorio rispetto alla gravità di quanto stava avvenendo, si è affermata la non competenza del Municipio X su questa tematica". (segue) (com)