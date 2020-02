Municipio X: Possanzini (Si), giù le mani dalla Pineta di Procolo (2)

- Possanzini, nella sua ricostruzione continua dicendo che "ovviamente il Municipio avrebbe potuto sostenere i cittadini in questa battaglia di legalità e di civiltà, quella appunto a difesa della Pineta di Procoio, avrebbe potuto presentare atti di indirizzo politico condannando quanto stava avvenendo nel silenzio generale da settembre 2019, ed invece no. Ma la questione vera è un'altra. Da un articolo apparso su Repubblica del 7 febbraio scorso abbiamo scoperto il proprietario del terreno su cui sorge Procoio, Camillo Aldobrandini, ha già fatto sapere di non escludere, quindi di prevedere, l'installazione di un punto di ristoro, quindi un manufatto, ovviamente con area esterna annessa, all'interno del perimetro della Pineta di Procoio. Ecco svelato l'arcano, ecco sciolto ogni dubbio. - continua l'esponente di Sinistra Italiana - Gli abbattimenti massivi di alberature hanno fatto il largo ad un potenziale punto di ristoro che magari nel tempo può lievitare a centro sportivo o chissà cos'altro. La Pineta di Procoio, zona boschiva che ricade all'interno della Riserva naturale statale del litorale romano, è una zona verde sottoposta a rigorosissime tutele e a numerosi vincoli ambientali, se l'amministrazione Aldobrandini vuole aprire un'attività di ristoro segnaliamo che via dei Promontori e Via Mar Rosso sono piene di bellissimi locali che possono essere adibiti a questa attività ma giù le mani dalla pineta". (segue) (com)