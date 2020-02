Municipio X: Possanzini (Si), giù le mani dalla Pineta di Procolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giù le mani dalla Pineta di Procoio.- dice nella nota Marco Possanzini - Per questo motivo presenteremo all'inizio della prossima settimana una diffida, che invieremo al Municipio X, al Comune di Roma e all'Ente di Riserva statale del litorale romano, al fine di impedire che vengano concesse autorizzazioni a costruire manufatti, sia di difficile rimozione sia di facile rimozione, all'interno della Pineta in questione. La Pineta di Procoio - conclude la nota di Possanzini - è un polmone verde, una zona meravigliosa unica al mondo che deve rimanere incontaminata e a disposizione dei cittadini". (com)