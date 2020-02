Francia-Russia: legali Vinnik presentano ricorso a Parigi contro custodia cautelare

- I legali del cittadino russo Alexander Vinnik estradato dalla Grecia alla Francia hanno presentato ricorso contro la misura cautelare disposta nei confronti del loro il cliente presso un tribunale di Parigi. Lo ha riferito uno dei legati di Vinnik, Timofei Musatov, all’agenzia di stampa “Tass”. "Il team legale ha raccolto molti documenti dall'ospedale, dal procuratore della Corte d'appello di Salonicco e dalla Corte suprema amministrativa (il Consiglio di Stato greco), che dimostrano che l'estradizione di Vinnik è avvenuta prima della decisione del Consiglio di Stato", ha sottolineato l’avvocato. "Questo sarà un argomento pesante per la parte francese, anche durante la revisione giudiziaria del ricorso che abbiamo presentato, che fa appello alla decisione di mantenere il nostro cliente in custodia", ha aggiunto Musatov chiarendo che una decisione dovrebbe arrivare entro 10 giorni. I legali di Vinnik hanno fatto appello alle Nazioni Unite per la presunta violazione dei diritti umani subita dal loro assistito sia in Francia che in Grecia. (segue) (Rum)