Francia-Russia: legali Vinnik presentano ricorso a Parigi contro custodia cautelare (3)

- Il cittadino russo, che proprio oggi ha sospeto lo sciopero della fame, è stato estradato dalla Grecia alla Francia il mese scorso. Durante un'udienza alla fine di gennaio, un giudice francese ha deciso di rinviarlo in custodia cautelare. L'uomo risultava ricercato sia in Francia che negli Stati Uniti sulla base dell'accusa di riciclaggio di denaro. Vinnik è stato arrestato in Grecia nel 2017 su richiesta degli Usa, che lo hanno accusato di riciclaggio di denaro per un ammontare di 4 miliardi di dollari tramite l'utilizzo di una piattaforma di trading che utilizza criptovalute. Oltre agli Stati Uniti, la sua estradizione è stata richiesta da Russia e Francia. Vinnik ha chiesto di essere estradato in Russia per essere processato nel suo paese d'origine. (Rum)