Stati Uniti-Ecuador: Moreno in visita ufficiale a Washignton il 12 febbraio, incontrerà Trump

- Il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, sarà in visita ufficiale a Washington mercoledì prossimo, 12 febbraio, per incontrare il presidente statunitense Donald Trump. Lo ha annunciato lo stesso Moreno sul suo account Twitter, aggiungendo che l'incontro porterà "buone notizie" per il suo paese. L'incontro si terrà su invito del dipartimento di Stato Usa, ha spiegato Moreno, affermando che in quell'occasione le due autorità affronteranno "questioni volte a rafforzare le relazioni bilaterali". Il presidente ecuadoriano ha inoltre riferito che a Washington terrà incontri con il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, con il presidente della Banca mondiale, David Malpass, e con membri del Congresso e uomini d'affari statunitensi, nonché con la comunità ecuadoriana residente negli Stati Uniti. (segue) (Brb)