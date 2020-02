Stati Uniti-Ecuador: Moreno in visita ufficiale a Washignton il 12 febbraio, incontrerà Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la dichiarazione di Moreno, certo che "buone notizie" siano "in arrivo" per Quito, il ministero degli Esteri ecuadoriano ha precisato in una dichiarazione che Trump e Moreno affronteranno "le questioni dell'agenda bilaterale nei settori economico e commerciale in merito ad investimenti, pubblica sicurezza, cooperazione allo sviluppo, istruzione e cultura, lotta alla corruzione e contro il traffico di droga, tra gli altri". Gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale dell'Ecuador. Nel paese vivono oltre un milione e mezzo di ecuadoriani. (Brb)