Egitto: arrestato al Cairo studente egiziano che frequentava master universitario a Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane avrebbero arrestato, Patrick George Zakhis, giovane studente egiziano iscritto ad un master presso l’Università di Bologna. Secondo quanto riporta l’attivista egiziano e candidato alla presidenza Khaled Ali, il giovane sarebbe stato fermato ieri sera all’aeroporto del Cairo dalle autorità egiziane mentre ritornava in Egitto dall'Italia. Secondo Ali, lo studente è stato condotto dalle autorità nella sua città di origine Mansoura dove sarebbe stato interrogato. Secondo Amnesty International, lo studente sarebbe accusato di aver diffuso nel 2019 notizie non autorizzate per manifestazioni contro il presidente Abdel Fatah al Sisi e ha collaborato con il candidato presidenziale Khaled Ali.(Res)