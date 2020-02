Difesa: Kosovo, l'impegno dei militari della Kfor nei pattugliamenti congiunti

- I militari italiani impegnati nel Comando regionale Ovest (Rc-West) della missione Nato in Kosovo (Kfor), in base all’accordo tecnico del 1999, conducono regolarmente pattugliamenti congiunti con la polizia di frontiera kosovara. Queste attività, secondo quanto apprende “Agenzia Nova”, si spingono anche a ridosso del confine amministrativo con la Serbia, la striscia di territorio larga un chilometro che divide i due paesi e, per quanto riguarda l’area di competenza dell’Rc-West a guida italiana, si estende per una lunghezza di 16 chilometri (gli altri 334 chilometri del confine serbo-kosovaro ricadono nella competenza del Comando regionale Est a guida statunitense). I pattugliamenti congiunti della Kfor con la polizia di frontiera kosovara presso il confine amministrativo sono multinazionali, per cui i militari italiani si alternano ogni due settimane con i colleghi sloveni e austriaci, e si svolgono circa sei volte nell’arco di un mese. Il loro scopo è il contrasto di attività illecite e di contrabbando tramite pattuglie motorizzate e posti di blocco. A monte c’è sempre una fase addestrativa e di coordinamento dell’operazione con la polizia di frontiera kosovara. (segue) (Pav)