Coronavirus: direttore Oms, combattiamo anche le cattive informazioni

- L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) combatte anche “le cattive informazioni che circolano sul coronavirus”. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Un team dedicato sta lavorando con la nostra divisione per la comunicazione per diffondere correte informazioni e questo anche che pubblicando interviste con gli esperti sul nostro sito web e social media”, ha dichiarato il direttore dell’Oms. “Ci stiamo impegnando anche con la ricerca e con altre compagnie come Facebook e Pinterest per cercare di diffondere le corrette informazioni accurate da fonti credibili”, ha sottolineato. Nella conferenza stampa Ghebreyesus ha inoltre ringraziato tutti i donatori che hanno contribuito negli ultimi giorni alla campagna per raccogliere fondi per garantire sostegno a tutte le attività delle squadre di risposta rapida dell’Oms. “C’è bisogno di altri finanziamenti e quindi facciamo appello a tutti i donatori affinché si facciano avanti”, ha aggiunto il direttore dell’Oms.(Res)