Kosovo-Serbia: leader Ldk Mustafa, principio reciprocità è molto complesso

- Il principio di reciprocità con il quale il nuovo governo del Kosovo intende sostituire i dazi al 100 per cento imposti alle importazioni serbe dal precedente esecutivo "è molto complesso e dalle conseguenze multidimensionali": lo ha affermato Isa Mustafa, leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), alleato di governo del Movimento Vetvendosje del premier Albin Kurti, in un'intervista concessa a "Gazeta Express". Mustafa ammette che sulla questione c'è stato un accordo che si è riflettuto anche nel programma di governo. "Adesso questa è una questione dell'esecutivo, ed eviterei di esprimersi adesso su come dovrà essere risolta. Credo che il governo potrà trovare la scelta migliore, in coordinamento con gli Stati Uniti e l'Unione europea", ha aggiunto. (segue) (Kop)