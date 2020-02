Kosovo: premier Kurti, il principio di reciprocità con la Serbia è un "approccio onesto"

- Il principio di reciprocità con la Serbia, che dovrebbe sostituire i dazi al 100 per cento imposti alle importazioni serbe in Kosovo, "costituisce un approccio onesto e corretto, non è un atto di vendetta contro la Serbia". Lo ha dichiarato il premier kosovaro Albin Kurti in un'intervista concessa all'emittente statunitense "Voice of America". Kurti ha detto che sulla questione, il suo governo intende agire "il prima possibile", senza però poter indicare una data. "La tariffa nei confronti delle merci serbe è stata imposta a seguito di una campagna aggressiva di Belgrado contro i riconoscimenti dello Stato del Kosovo, e la nostra mancata adesione all'Interpol. La Serbia, come dichiarato anche da molti rappresentanti della comunità internazionale, dovrebbe rinunciare a questa campagna", ha sottolineato Kurti. (segue) (Kop)