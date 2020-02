Kosovo-Serbia: inviato Usa Grenell preme sui dazi, "Washington ne ha chiesto abolizione" (2)

- Il premier Kurti ha sostenuto invece sostituire i dazi con il principio di reciprocità con la Serbia, "costituisce un approccio onesto e corretto, non è un atto di vendetta contro la Serbia. Kurti ha detto che sulla questione, il suo governo intende agire "il prima possibile", senza però poter indicare una data, e dichiarando di voler consultarsi anche con gli imprenditori del Kosovo "perché c'è anche un aspetto economico, un mancato guadagno per la nostra produzione locale. Dal punto di vista economico, ad aver approfittato di questa situazione sono stati piuttosto altri paesi della regione", ha detto Kurti. Anche per Grenell, la tariffa "sta danneggiando il Kosovo e sta ostacolando le imprese a creare nuovi posti di lavoro. Albin ha ragione su questo", ha scritto l'ambasciatore statunitense sul suo post su Twitter, con il quale ha replicato a Veseli. (Kop)