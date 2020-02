I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Kosovo: Vucic, inviato Ue per dialogo sarà sotto influsso Germania - Il prossimo inviato speciale dell'Unione europea per la mediazione nel dialogo Belgrado-Pristina sarà "sotto forte influsso di Berlino": lo ha detto oggi il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, in un intervento per l'emittente "Rts". Vucic ha aggiunto di non poter confermare né escludere che il prossimo inviato speciale Ue possa essere il politico slovacco Miroslav Lajcak. "Chiunque medierà le trattative sarà sotto forte influsso di Berlino", ha detto Vucic aggiungendo che il ministro uscente degli Esteri della Slovacchia è "una persona d'esperienza, istruita e intelligente e che vede una cooperazione straordinaria con Berlino". Secondo fonti riservate del quotidiano "Blic", potrebbe essere Mirosav Lajcak il nuovo inviato speciale per il dialogo Belgrado-Pristina mediato dall'Unione europea. Sempre secondo il giornale, la proposta di Lajcak per quel ruolo verrebbe dal cancelliere tedesco Angela Merkel. (segue) (Res)