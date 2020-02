Kosovo-Serbia: premier Kurti, da inviato Usa Grenell nuova energia a dialogo (2)

- Ieri l'inviato speciale Usa sul dialogo fra Serbia e Kosovo, Richard Grenell, ha ribadito la richiesta rivolta a Pristina per l'abolizione dei dazi al 100 per cento imposti alle importazioni serbe. L'ambasciatore Grenell, ha replicato ad una dichiarazione su Twitter del leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Kadri Veseli il quale si è rivolto al premier Albin Kurti chiedendogli di non rinunciare ai dazi. "Kadri, gli Stati Uniti stanno chiedendo al Kosovo di abolire i dazi", ha scritto Grenell su Twitter. A parere di Veseli, imporre alla Serbia quella tariffa "è stata una decisione dignitosa", esprimendo poi la sua preoccupazione "sulla fretta esagerata del premier per soddisfare una richiesta della Serbia e per accomodare la Lista serba, che ha abbandonato l'esecutivo proprio a causa dei dazi". (segue) (Kop)