Azerbaigian-Italia: consigliere Hajiyev, visita presidente Aliyev importante per i rapporti bilaterali

- L’Italia è uno dei partner principali dell’Azerbaigian e la visita del presidente Ilham Aliyev che si terrà il 20 e 21 febbraio prossimi conferma l’importanza di questo rapporto. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale azerbaigiano, Hikmet Hajiyev, durante un incontro con la stampa italiana a Baku. Hajiyev sarà al seguito del presidente Aliyev durante la visita in Italia. “Sarà una visita di Stato, il che significa al massimo livello”, ha detto il consigliere presidenziale che ha espresso un parere molto positivo sui rapporti bilaterali e sull’operato delle aziende italiane in Azerbaigian. “Le imprese italiane qui stanno facendo un ottimo lavoro, ma c’è del potenziale inespresso”, ha spiegato Hajiyev, secondo cui l’obiettivo delle autorità di Baku è fare in modo che le nostre aziende non si limitino a inviare prodotti finiti in Azerbaigian. “Vogliamo che i marchi italiani realizzino il prodotto finito qui, nel nostro territorio. Abbiamo risorse di vario genere e possiamo sfruttare il know-how e le tecnologie delle aziende italiane per ottimizzare questi processi in Azerbaigian”, ha detto Hajiyev. (segue) (Les)