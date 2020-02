Azerbaigian-Italia: consigliere Hajiyev, visita presidente Aliyev importante per i rapporti bilaterali (2)

- Il consigliere presidenziale ha indicato vari settori in cui si potrebbe sviluppare questa cooperazione. “Il comparto tessile, dato che stiamo sviluppando la nostra produzione di cotone; il ramo della trasformazione alimentare, in cui l’importazione di tecnologie consentirebbe di realizzare in Azerbaigian prodotti che abitualmente acquistiamo dai partner italiani; e quello farmaceutico, un altro segmento in cui l’Italia eccelle”, ha spiegato Hajiyev. L’Azerbaigian offre delle opportunità in questo senso, a iniziare dalla zona economica speciale (Zes) di Alat, situata nei pressi del porto di Baku e che rappresenta un’importante opportunità anche nel quadro dell’Iniziativa cinese della Nuova via della Seta. “L’Italia potrebbe sfruttare la nostra presenza lungo le principali rotte della Nuova via della seta per partecipare a rilevanti progetti infrastrutturali. Sarebbe una cooperazione win-win”, ha spiegato il consigliere presidenziale. (segue) (Les)