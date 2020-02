Azerbaigian-Italia: consigliere Hajiyev, visita presidente Aliyev importante per i rapporti bilaterali (3)

- La zona economica di Alat, peraltro, rappresenta per le imprese straniere un “ponte” verso altri mercati. “L’Azerbaigian è situato in posizione geografica strategica, al centro fra l’Europa e l’Asia. Per questo motivo localizzare degli impianti produttivi nella Zes di Alat consentirebbe alle imprese italiane di esportare più facilmente determinati prodotti nei grandi mercati che circondando l’Azerbaigian: dalla Russia all’Iran, dalla Turchia all’Asia centrale, sino alla Cina", ha ricordato il consigliere presidenziale. “Noi abbiamo le risorse, voi importante tecnologia che può aiutarci nell’export”, ha aggiunto Hajiyev sottolineando l’importante attività delle imprese italiane attive in Azerbaigian: da Eni a Saipem, da Technip a Maire Tecnimont che tanto hanno realizzato proprio in termini di condivisione di know-how e tecnologia. (Les)