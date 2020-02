Azerbaigian: consigliere presidenziale Hajiyev, senza l'Italia il Tap non sarebbe stato possibile

- Senza il sostegno del governo italiano nel corso di questi anni il progetto del Gasdotto transadriatico (Tap) non sarebbe stato possibile. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale azerbaigiano, Hikmet Hajiyev, durante un incontro con la stampa italiana a Baku. “In alcune fasi abbiamo avuto delle visioni diverse con i governi dell’Italia, ma tutto si è sempre risolto nell’ambito di un dialogo costruttivo”, ha detto Hajiyev. “Il Tap è un progetto che non riguarda solo l’Azerbaigian o l’Italia, ma l’intera Unione europea e avrà un impatto su tutti i paesi coinvolti”, ha affermato il consigliere presidenziale, dicendosi sicuro sul fatto che il progetto sarà terminato entro i termini stabiliti. “L’obiettivo del Tap, e più in generale del Corridoio meridionale del gas (il maxi progetto di cui il Tap fa parte), è collegare il Mar Caspio e il Mar Adriatico. Non è solo una questione di parole, però, perché nei tre paesi attraversati dal Tap – Albania, Grecia e Italia – sono stati creati oltre 20 mila posti di lavoro”, ha concluso Hajiyev. (Les)