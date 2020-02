Ostia: al via il Carnevale del Mare di Roma, mascherine tornano nel Parco Orlando

- Ha preso il via questa mattina al Parco Paolo Orlando di Ostia la seconda edizione di "A Carnevale ogni Quartiere vale". Alla presenza della Presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo, dell'Assessore alla Cultura Silvana Denicolò e della Presidente della Commissione Turismo Sabrina D'Alessio, si sono aperte le danze, è proprio il caso di dirlo, con l'Associazione Academy Balli '800 i cui componenti hanno coinvolto i presenti. "Il Parco Paolo Orlando ha finalmente riaperto le porte alle mascherine troppo a lungo private di uno spazio tradizionale. Tanti i bambini mascherati che ritrovano così il loro punto di riferimento. - si legge in una nota del Municipio X di Roma. "Con le danze, anche l'esibizione canora del Coro dell'Allegra Brigata dell'Associazione Csa Dragoncello. E poi ancora il gioco della Pentolaccia che diverte grandi e piccini a cura del CdQ Giardino di Roma che ha anche curato un laboratorio sul posto per creare mascherine con materiale da riciclo". Insomma, complice uno splendido sole, una intera giornata all'insegna del divertimento. E domani, seconda giornata del Carnevale del Mare di Roma "con appuntamento alle 10.30 in via Nino Taranto - continua la nota - per il tradizionale gioco della Pentolaccia, dove i giocatori bendati devono colpire e rompere con un bastone un contenitore appeso, ripieno di dolcetti. Al termine del gioco, è prevista una passeggiata dei bambini nel quartiere. La passeggiata - conclude la nota del municipio X - si sviluppa lungo via Rissone, via Stoppa, concludendosi ai giardini della Parrocchia di San Pio. Dolci e musica chiuderanno l'evento a cura del CDQ Giardino di Roma". (Com)