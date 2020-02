Turismo: Coldiretti Lombardia, ospitalità contadina in regione, si dorme in più di 1 agriturismo su 2

- Cresce l’ospitalità contadina in Lombardia con più di un agriturismo su due che offre la possibilità di pernottare in campagna, a contatto con la natura. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale diffusa in occasione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che apre a Milano domani domenica 9 febbraio 2020. Su oltre 1.600 agriturismi attivi in regione – spiega la Coldiretti Lombardia – sono quasi mille quelli che offrono un servizio di alloggio, tra posti letto e piazzole, pari al 55 per cento del totale. Ai gestori di queste strutture è rivolto il primo corso di accoglienza turistica rurale organizzato da Terranostra Lombardia, l’associazione di Coldiretti che promuove l’agriturismo. “L’obiettivo – spiega Massimo Grignani, presidente di Terranostra Lombardia – è fornire gli strumenti pratici e teorici per migliorare i servizi di ospitalità rivolti ai viaggiatori che scelgono di pernottare nelle nostre strutture. Un’attenzione particolare sarà rivolta al mondo del web e dei social network che, se utilizzati adeguatamente, possono rappresentare leve di promozione importanti”. "Il corso inizierà il 19 febbraio e qualche giorno prima, lunedì 10 febbraio, sarà anticipato da un'altra iniziativa sempre rivolta all'ospitalità in agriturismo: un incontro B2B dedicato alla prima colazione". Se la capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche nel tempo è la caratteristica più apprezzata – continua la Coldiretti Lombardia -, il successo degli agriturismi si deve anche alla capacità degli imprenditori agricoli di arricchire la propria offerta, con servizi come il pernotto, le passeggiate a cavallo, il trekking o attività culturali come la visita di percorsi archeologici e naturalistici, ma anche corsi di cucina e wellness. Importante è anche la flessibilità, in caso di necessità, di mettere a disposizione colazioni al sacco o spazi per i picnic e la sosta. (Com)