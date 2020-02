Lazio Ambiente: Mattia, accordo mostra differenza tra chi cavalca problemi e chi li risolve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo siglato tra la Regione Lazio e i sindacati, con cui vengono salvati tutti i 129 lavoratori di Lazio Ambiente Spa "è l'ennesima conferma che, in politica, c'è chi cavalca le paure ed i problemi e chi li affronta in modo serio per trovare una soluzione". Lo dichiara in una nota Eleonora Mattia del Partito democratico, presidente della IX Commissione lavoro della Regione Lazio. "E' per questo che ringrazio il presidente Nicola Zingaretti, il capo di Gabinetto Albino Ruberti e l'assessore Massimiliano Valeriani che, insieme a tutta la Giunta, in questi giorni hanno lavorato alacremente per trovare una risposta concreta per mantenere un'occupazione a tutti i 129 lavoratori della società Lazio Ambiente, a rischio dopo la chiusura definitiva della discarica di Colle Fagiolara a Colleferro. Un impegno assunto nel corso dell'audizione del 28 gennaio scorso che, - continua la nota - con serietà, è stato rispettato giungendo, in due settimane, a siglare con i sindacati un accordo che prevede, a seconda di età e mansioni, la ricollocazione di alcuni lavoratori presso altre società regionali, l'assegnazione temporanea presso Enti della Regione, un incentivo all'esodo per la fuoriuscita volontaria o, infine, il proseguimento delle attività presso Lazio Ambiente fino al conferimento delle stesse al neo consorzio Minerva. Ancora una volta - sottolinea Mattia - questa Giunta regionale ha mostrato grande senso di responsabilità nel mettere insieme l'attenzione per un territorio ferito e martoriato dall'inquinamento, come la Valle del Sacco, ed il rispetto di una priorità come la salvaguardia dei posti di lavoro". (Com)