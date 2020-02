Infrastrutture: De Micheli incontra commissario Ue Valean il 14 febbraio al Brennero

- E' in programma per il prossimo 14 febbraio al Brennero l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il commissaria europeo ai Trasporti Adina Valean. Lo riferisce il Mit con un comunicato. Nel corso della giornata è previsto un sopralluogo congiunto al cantiere del nuovo tunnel di base del Brennero in fase di costruzione e il vertice bilaterale per trattare i temi di più stretta attualità. Al centro del confronto tra Italia e Unione europea in particolare i divieti adottati per il traffico pesante nel territorio del Tirolo austriaco e il tema della continuità territoriale della Sardegna.(Com)