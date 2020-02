Pil: Gualtieri, indicatori fanno pensare a recupero in primo semestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il Pil italiano abbia segnato un -0,3 per cento nel quarto trimestre dell'anno scorso, "gli indicatori anticipatori fanno pensare a un recupero nel primo semestre del 2020, un recupero cui l'azione di governo intende concorrere". Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri in un passaggio della sua relazione introduttiva al 26esimo congresso Assiom-Forex a Brescia. “L’impegno del governo, volto a garantire la stabilità politica e la coerenza nelle decisioni, vuole contribuire in maniera non trascurabile”, ha aggiunto. (Rem)