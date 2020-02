Rifiuti Roma: Giro (FI): dall'ex assessore Muraro la verità su ciclo che non esiste

- "La relazione dell'ex assessore Paola Muraro in un convegno promosso oggi dal partito Radicale sul tema dei rifiuti deve essere letta e diffusa ai cittadini, alla politica, all'amministrazione regionale e comunale, alla Raggi e a Zingaretti e anche alla commissione parlamentare sulle Ecomafie e alla magistratura". Lo sostiene in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro. "L'ex assessore all'ambiente Muraro ha chiarito definitivamente che a Roma il ciclo dei rifiuti praticamente non esiste ma è solo un percorso spezzettato in tanti rivoli, alcuni trasparenti e molti altri opachi se non irregolari e addirittura illegali. A Roma - continua Giro riferendosi all'intervento della Muraro - non ci sono impianti ma una filiera lunga e lunghissima che raggiunge le regioni del nord e molti paesi europei che smaltiscono migliaia di tonnellate di rifiuti non trattati e smaltiti a Roma. Nella Capitale c'è paura degli impianti e molta più attenzione al consenso politico ed elettorale del momento. E così non si fa nulla e non si decide nulla. Per Muraro occorre puntare sulle nuove tecnologie tutte italiane e molte praticate e con successo da anni in molti paesi europei come la Spagna. Occorre costruire sopratutto termovalorizzatori e impianti di compostaggio che facciano prodotto di qualità ma anche biometano e non puntare solo su Tmb, perché sono siti temporanei di raccolta e trattamento e a Roma troppo distanti da una discarica di servizio come invece fanno gli spagnoli. Da noi le discariche sono magari in Romania con un flusso di traffico dei camion comparatori sull'autostrade italiane e con costi altissimi per l'amministrazione e per i romani. Occorre al contrario - Conclude Giro - agire per ambiti, realizzando un Tmb, una piccola discarica di servizio e un termovalorizzatore in una zona circoscritta e ben strutturata a filiera. E poi a Roma ci sono troppi impianti autorizzati ma chiusi. Vanno aperti! Il rifiuto va selezionato, trattato, lavorato ed esaurito in sede non in Bulgaria o in Lombardia. Roma secondo la Muraro avrebbe tutti gli impianti già autorizzati e basterebbe aprirli, mentre anche il nuovo piano rifiuti di Zingaretti (un non-piano) è pieno di reticenze, omissioni e silenzi e così Roma resterà sempre in emergenza e sommersa di immondizia". (Com)