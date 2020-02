Lazio Ambiente: Battisti (Pd), impegno preso a cuore da regione e mantenuto

- “Sono tutti salvi i 129 lavoratori della società Lazio Ambiente. Un impegno preso a cuore dal nostro Presidente Nicola Zingaretti e da tutta l'amministrazione regionale che ha siglato l'accordo con il quale tutte le risorse della Società Lazio Ambiente verranno ricollocate momentaneamente presso altre società e Enti regionali, in attesa del riassorbimento di tutto il personale all'interno delle attività future della società, al fine di garantire a tutti i lavoratori continuità lavorativa". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Partito Democratico Sara Battisti. "Un lavoro - continua - frutto di un confronto attento con i sindacati a tutela dell'occupazione e delle professionalità. La Regione Lazio si conferma attenta alle problematiche dei lavoratori in difficoltà e delle loro famiglie.”(Rer)