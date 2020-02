Thailandia: attacco in centro commerciale, militare aveva ucciso prima suo comandante

- Il militare ritenuto responsabile dell'attacco avvenuto oggi nel centro commerciale Terminal 21 di Nakhon Ratchasima (ex Khorat), città nel nordest della Thailandia, aveva già ucciso in giornata il suo superiore Thanya Kriatisarn, generale della Seconda legione dell'esercito, e due altre persone nel vicino campo militare di Surathampithak, dove aveva inoltre rubato la jeep a bordo della quale è fuggito dopo la sparatoria. Lo riferisce il "Bangkok Post", precisando che il bilancio dei morti è ora salito a 17 persone. Secondo alcuni testimoni l'aggressore mentre sparava con una mitragliatrice si sarebbe fatto un selfie. Un'operazione congiunta è stata lanciata dalle forze di polizia e dell'esercito thailandesi per rintracciare il fuggitivo. Nakhon Ratchasima è la terza città del paese e la capitale dell'omonima provincia. (Fim)