Economia: Gualtieri, si stima risparmio sulla spesa per interessi nel 2019 superiore a 3 miliardi

- Lo Stato italiano potrebbe aver "risparmiato" oltre tre miliardi sulla spesa per interessi nel corso del 2019. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nella relazione introduttiva all'Assiom-Forex a Brescia. "Secondo le stime basate su modelli del Tesoro il restringimento dello spread tra i nostri titoli di Stato e i bund tedeschi registrato da giugno 2019 a oggi, a parità di altre condizioni, porterà un incremento degli investimenti fissi lordi di 3,2 punti percentuali, cumulati dal 2019 alla fine del 2022, dei consumi privati di 2,2 punti e del Pil di 1,4 punti. Questo legame tra spread ed economia reale è un elemento su cui il dibattito del nostro Paese a volte non si sofferma con la sufficiente attenzione e non sono pochi gli esponenti politici che affrontano questo tema con un certo grado di sufficienza, dimenticando che lo spread misura lo stato di salute delle finanze pubbliche e la fiducia che gli investitori ripongono nell'Italia e configura insieme ad altre variabili il contesto in cui maturano le decisioni di allocazione delle risorse e le altre azioni o inerzie che guidano il nostro paese verso la stagnazione oppure verso la crescita", ha detto Gualtieri. "Per quanto riguarda gli impatti sulla finanza pubblica – ha proseguito il ministro - nel corso del 2019 è emersa con evidenza l'importanza della percezione di affidabilità del paese. Basta confrontare le previsioni di spesa per interessi contenute nel Def di aprile con quelle della nota di aggiornamento di fine settembre, che ci ha portato a un risparmio di quasi 2,7 miliardi di spesa per interessi solo nel 2019. E da successive stime preliminari, credo che molto probabilmente nell'anno appena trascorso, il risparmio effettivo rispetto alle previsioni di aprile potrebbe aver superato i 3 miliardi di euro". "Le scorse settimane – ha concluso Gualtieri riferendosi ai giorni successivi alle elezioni in Emilia Romagna - hanno nuovamente mostrato la relazione tra una politica credibile e responsabile, una maggiore prospettiva di stabilità e la fiducia degli investitori". (Rem)