Coronavirus: Fontana, bene aggiornamento circolare scuole, riconosciuta serietà nostra richiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezziamo la decisione del ministero della Salute di aggiornare la circolare per le scuole che recava indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso zone affette dalla Cina. Il buonsenso auspicato da me e dai colleghi di Veneto,Friuli Venezia Giulia e Trentino ha avuto il sopravvento". Così commenta il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'aggiornamento della circolare ministeriale per le scuole, annunciato dal ministero della Salute, questo pomeriggio. "Ringrazio il ministro Speranza per aver ascoltato le istanze del territorio - ha sottolineato il presidente - non lasciandosi condizionare da quei 'sepolcri imbiancati' che hanno voluto strumentalizzare la nostra richiesta, mossa dall'unico obiettivo di garantire la massima tutela e precauzione possibile per la salute e incolumità dei nostri bambini e ragazzi". (segue) (Com)