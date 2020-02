Coronavirus: Fontana, bene aggiornamento circolare scuole, riconosciuta serietà nostra richiesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A tutti quelli - ha aggiunto - che, anche pretestuosamente hanno contestato il contenuto della nostra lettera al Ministro Speranza, sostenendo le nostre richieste 'eccessive', replico che fortunatamente ha prevalso la nostra linea secondo cui la prudenza non è mai troppa". "Confido nel senso di responsabilità di tutti i cittadini, di ogni nazionalità ed età, che entrano nella nostra regione provenienti da zone affette della Cina - ha concluso Fontana- affinché, anche in assenza di obbligo, scelgano di 'autoisolarsi' prima di frequentare nuovamente le comunità". (Com)