Thailandia: attacco in centro commerciale, Facebook cancella account del militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le prime ricostruzioni riferite dal "Bangkok Post" e confermate dalla polizia thailandese, prima di entrare nel centro commerciale Terminal 21 di Nakhon Ratchasima il militare ha ucciso il suo superiore Thanya Kriatisarn, generale della Seconda legione dell'esercito, e due altre persone nel vicino campo militare di Surathampithak, dove ha inoltre rubato la jeep a bordo della quale è fuggito dopo la sparatoria. In un primo momento i testimoni della sparatoria avevano parlato di un selfie, mentre in seguito è emerso che il militare ha girato e pubblicato sui social alcuni video in cui appare in tenuta da combattimento. Le telecamere di sorveglianza del centro commerciale lo hanno inoltre ripreso mentre cammina all'interno di Terminal 21, armato di una mitragliatrice automatica. (Git)