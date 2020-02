Kosovo-Serbia: leader Ldk Mustafa, principio reciprocità è molto complesso (3)

- Sulla questione dei dazi, Kurti da parte sua ha ribadito che "noi siamo al governo anche per aver promesso durante la campagna elettorale che con la Serbia adotteremo il principio di reciprocità economica, politica e e commerciale, per sostituire i dazi sulle importazioni". Ma a parere di Haradinaj il termine "reciprocità" sarebbe solo "un camuffamento". L'ex premier ha sottolineato che "indipendentemente dalle divergenze politiche, nell'opposizione alla Serbia dobbiamo essere uniti, per andare verso il riconoscimento reciproco e non essere a favore di una reciprocità senza riconoscimento". La posizione di Kurti è stata sostenuta anche dalla Ldk, l'alleato di governo del Movimento Vetvendosje. "Il principio di reciprocità con la Serbia è previsto nel programma del governo presentato in parlamento dal premier", ha precisato ieri il presidente del parlamento Vjosa Osmani. (segue) (Kop)