Kosovo: monastero di Decani, il ruolo della missione Kfor rimane essenziale (3)

- “Il dialogo non è facile”, ha affermato padre Sava evidenziando il passato dai tratti radicali del nuovo primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. “Davanti a se ha due strade e quello che sarà dipende da lui: o diventa un ‘nuovo Mandela’ se supera alcune sue posizioni, o sarà un leader nazional socialista poco rispettoso verso i serbi del Kosovo; certamente sono poco incoraggianti le interviste rilasciate davanti alla bandiera albanese, perché questa non è rappresentativa delle minoranze e invia un messaggio di esclusione”, ha dichiarato. “I Balcani occidentali rimangono un’area critica e non sorprende quindi che siano in ritardo nel processo di integrazione europea”, ha affermato. Un problema enorme, secondo padre Sava, è rappresentato dall’emigrazione, per cui tantissimi giovani lasciano il paese ma anche nel resto dei Balcani vi è un tasso di partenze molto elevato, come dimostrato anche dal caso della Croazia. (segue) (Pav)