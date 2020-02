Lodi: procura, lunedì 10/2 conferimento formale incarico a consulenti

- I consulenti, già nominati dalla procura, “riceveranno il formale incarico lunedì in modo da poter svolgere al più presto le attività irripetibili volte ad accertare la funzionalità dello scambio e di tutti i dispositivi collegati”. Lo spiega in una nota la procura di Lodi, che sta indagando sul deragliamento del Freccia Rossa 9595, avvenuto giovedì mattina all’altezza di Ospedaletto Lodigiano e in cui hanno perso la vita due macchinisti e 31 persone, tra dipendenti e passeggeri, sono rimasti feriti. “Tali accertamenti - si legge nella nota - verrano svolti con la massima celerità possibile, al fine di consentire il più calere sgombero dei vagoni coinvolti nell’incidente e il ripristino del tratto di linea interessato dal deragliamento”. (Rem)