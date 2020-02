Thailandia: militare spara in un centro commerciale, almeno 12 morti

- Un militare thailandese ha sparato oggi contro la folla in un centro commerciale della città di Nakhon Ratchasima (ex Khorat), nel nordest della Thailandia, uccidendo almeno 12 persone e ferendone una decina. Lo riferisce il quotidiano locale "Thai Rath", precisando che l'attacco si è verificato nel centro commerciale Terminal 21 e che secondo alcuni testimoni l'aggressore mentre sparava con una mitragliatrice si sarebbe fatto un selfie. Secondo quanto riferito da fonti di polizia, l'uomo avrebbe in seguito rubato una jeep militare dalla sua base e sarebbe fuggito continuando a circolare in città(Res)