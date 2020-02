Lodi: procura, effettuata autopsia macchinisti morti

- È stata effettuata sabato mattina l’autopsia, disposta dalla procura di Lodi, sui corpi dei macchinisti deceduti a seguito del deragliamento del Freccia Rossa 9595 avvenuto giovedì scorso all’altezza di Ospedaletto Lodigiano. Lo comunica la procura stessa in una nota sottolineando la volontà “di liberare, anche in questo caso al più presto, le salme” ai famigliari “per lo svolgimento delle esequie”. (Com)