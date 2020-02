Roma: riforniva prostitute di combustibile per i falò e alcolici, denunciato 30enne

- Un cittadino romeno di 30 anni è stato denunciato dagli agenti della questura di Roma per favoreggiamento della prostituzione. L'uomo, in zona Colombo, in sella ad una bicicletta, riforniva alle prostitute, alcool etilico necessario per alimentare il fuoco dei piccoli falò e, distribuiva loro generi di conforto, bevande super alcoliche ed energizzanti. Nel corso del servizio, inoltre, sono state identificate 40 persone, applicati 8 ordini di allontanamento, 3 cittadini stranieri accompagnati e fotosegnalati, e sono state emesse circa 6 mila euro di sanzioni. (Rer)