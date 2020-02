Municipio Roma III: Zocchi (Cp), aderiamo a iniziativa a sostegno della qualità dell'aria

- "Abbiamo aderito alla terza edizione di 'NO2, NO grazie!', la campagna per la qualità dell'aria promossa dall'associazione Cittadini per l'Aria e da Salvaciclisti Roma, posizionando a Piazza Sempione un piccolo campionatore passivo che nel periodo di esposizione, previsto da oggi fino al 7 marzo, raccoglierà per assorbimento il biossido di azoto (NO2) presente nell'aria". lo scrive in una nota Matteo Zocchi, Capogruppo della Lista Civica Caudo Presidente in III Municipio. "La costante emergenza smog -affrontata spesso in maniera disomogenea ed estemporanea- con sforamenti quotidiani dei limiti previsti per le polveri sottili obbliga ad intervenire per invertire la rotta al fine di salvaguardare la salute del nostro ecosistema urbano. La città di Roma ha bisogno di un'inversione di tendenza: urgono efficaci strategie antismog, politiche locali mirate ed integrate che riguardino tutte le fonti inquinanti, dalla mobilità ai riscaldamenti, dall'agricoltura alla produzione di energia elettrica. La campagna 'NO2, NO grazie!' - conclude la nota - contribuirà ad elaborare nuove misure e a progettare interventi strutturali con l'obiettivo di rendere il III Municipio maggiormente sostenibile, obiettivo al quale ci siamo dedicati sin dall'inizio del nostro mandato".(Rer)