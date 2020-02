Milano: ricercato da un anno viene arrestato dopo aver sostenuto esame ad Accademia di Brera

- È stato fermato dalla polizia all’uscita dell’Accademia di Brera, in pieno centro a Milano, dopo che aveva appena finito di sostenere l’ultimo esame prima della laurea. L’uomo, un 46enne albanese, era ricercato da più di una anno in quanto destinatario di un ordine di esecuzione pena di 2 anni e 6 mesi e 4 giorni di reclusione a seguito di diverse condanne per reati legati alla droga. Le ricerche dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Milano si focalizzate sull’Accademia delle Belle Arti di Brera in quanto, a seguito di accertamenti, l’uomo risultava essere iscritto all’ateneo e che lo scorso mercoledì avrebbe dovuto sostenere l’esame di “Pittura”. A quel punto lo hanno atteso dall’edificio e sottoposto a un controllo per confermare la sua identità. Agli agenti il 46enne ha fornito una carta d’identità greca riportante una foto corrispondente alla persona, ma con delle generalità false. Quindi ha provato a scappare rifugiandosi all’interno dell’ateneo, ma poco dopo è stato bloccato. Durante le fasi dell’arresto il ricercato resistito ai poliziotti, tentando più volte di dimenarsi e scalciare, e nella colluttazione uno di loro ha riportato uno “stiramento del bicipite femorale alla coscia destra”, con prognosi di 20 giorni. Il 46enne è stato quindi inoltre indagato in stato di libertà per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.(Com)