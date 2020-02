Giustizia: Mulè (FI), mobilitati contro abominio giuridico Bonafede su prescrizione

- Forza Italia si mobilita oggi in tutta Italia contro l'abolizione della prescrizione, contro quell'abominio giuridico che brutalizza la Costituzione e fa a pezzi lo Stato diritto. "Da Flick a Mirabelli, presidenti emeriti della Consulta, dall'Ordine degli avvocati e fino ai magistrati tutti concordano nel ritenere questa riforma incostituzionale e sbagliata. Se è vero che ogni cittadino è innocente fino a condanna definitiva, il lodo Conte bis non risolve il vulnus giuridico creato da questa sciagurata riforma perché presumere colpevole un imputato dopo uno o due gradi di giudizio è indifendibile, mostruoso e privo di buonsenso". Lo afferma in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Bonafede, con l'aiuto del Pd, sta tenendo in ostaggio la Costituzione, la giurisprudenza e la vita di molti cittadini", conclude Mulè. (Rin)