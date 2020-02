Siria: Turchia, nessuna tolleranza per attacco contro nostre forze nel nordovest del paese

- La Turchia “non mostrerà alcuna tolleranza per gli attacchi contro le proprie forze militari nel nordovest della Siria”. Lo ha dichiarato il portavoce della presidenza turca, Fahrettin Altun, durante un evento a Istanbul. “La Turchia non tollererà mai gli attacchi del regime del presidente Bashar al Assad contro le sue forze a Idlib, nel nordovest della Siria. “La Turchia è stato il primo paese a inviare le sue forze militari per combattere i terroristi di Stato islamico e Unità di protezione dei popoli (Ypg) in Siria, che mostra chiaramente il suo punto di vista sulle guerre per procura nella regione”, ha aggiunto Altun. Secondo il portavoce della presidenza turca, la Turchia mira non solo a mantenere la propria sicurezza nazionale, ma anche a sventare progetti che mirano a portare instabilità nella regione. "Se il processo (di un afflusso di rifugiati), iniziato appena oltre i nostri confini, non può essere fermato immediatamente, un nuovo e più ampio afflusso di rifugiati inizierà, raggiungendo le capitali europee", ha avvertito Altun. Lo scorso 3 febbraio le forze dell’esercito siriano hanno attaccato un convoglio dell’esercito turco nella provincia di Idlib, uccidendo sette militari turchi e un civile. Per rappresaglia, la Turchia ha colpito oltre 50 postazioni dell’esercito di Damasco e ucciso 76 soldati siriani. Lo scontro tra Ankara e Damasco ha aumentato la tensione con la Russia. Il governo turco ha accusato Mosca, che appoggia le forze del presidente Bashar al Assad, di essere a conoscenza delle manovre turche nella provincia e di aver comunque consentito l’assalto del convoglio. Nel settembre 2018, la Turchia e la Russia hanno concordato di trasformare Idlib in una zona di sicurezza imponendo un cessate il fuoco e offensive militari.(Res)