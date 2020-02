Usa-Albania: segretario Brouillette riceve ministro Balluku, focus su piani energetici Tirana

- Il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia albanese, Belinda Balluku ha avuto un incontro a Washington con il segretario per l’Energia degli Stati Uniti, Dan Brouillette. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ata”, al centro dei colloqui ci sono stati i piani per lo sviluppo energetico dell’Albania. "Con il segretario Brouillete a Washington, abbiamo discusso dei futuri piani per lo sviluppo energetico nel paese, il sostegno che il dipartimento dell'Energia fornirà su base costante al ministero delle Infrastrutture e dell'Energia e, soprattutto, abbiamo discusso di rafforzare il partenariato strategico tra Stati Uniti e Albania attraverso lo sviluppo economico, gli investimenti statunitensi nel campo del gas e degli idrocarburi e in altri settori”, ha dichiarato Balluku. “Apprezzo l'enorme sostegno che il Dipartimento e il segretario Brouillete in particolare ci stanno fornendo in un momento cruciale per il settore energetico del paese", ha aggiunto il ministro albanese. All'inizio di questa settimana Tirana ha ospitato un seminario dal titolo "Distribuzione di gas naturale liquefatto su piccola scala (Gnl) nell'Europa centrale e orientale". All'incontro hanno partecipato l'ambasciatore degli Stati Uniti a Tirana, Yuri Kim e l'assistente segretario del dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, Steven Winberg. L'incontro ha toccato il tema degli investimenti e della cooperazione energetica tra gli Stati Uniti e l'Albania.(Alt)