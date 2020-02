Coronavirus: colazione con Sala alla Chinatown milanese in segno di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una colazione col sindaco speciale, questa mattina, al centro culturale cinese di via Paolo Sarpi a Milano. L'ormai appuntamento fisso voluto un anno fa dal primo cittadino Giuseppe Sala per confrontarsi con gli abitanti dei vari quartieri oggi ha infatti fatto tappa nel cuore della Chinatown milanese, per portare solidarietà alla comunità cinese, colpita dal pregiudizio seguito all'epidemia di Coronavirus. "Siamo qua per portare la nostra solidarietà", ha esordito Sala. "Questo è un quartiere che ha realizzato un'integrazione vera nei fatti", ha aggiunto poi, sottolineando la cooperazione dimostrata in passato dalla comunità cinese in Italia. "Potrei dire molte cose, ma ne dirò solo una: quando chiamai la comunità cinese per la tragedia di Amatrice, sono arrivati da me con un assegno da 80mila euro. Essere parte di una comunità vuol dire essere parte di una comunità e noi dobbiamo sentirci questo. La storia del Coronavirus ci insegna che la comunità è planetaria", ha detto Sala, soddisfatto comunque di come i milanesi - che "continuano a dimostrare che hanno la passione di volersi occupare del loro destino" - hanno reagito anche all'emergenza sanitaria globale. "C'è psicosi, però quando ti rivolgi a chi vive qui intorno, mi pare che l'atteggiamento sia di maggiore tranquillità. Io spero che tutto rientri in condizioni di normalità in fretta", ha osservato il sindaco a margine dell'incontro, a cui ha partecipato anche il console generale cinese a Milano, Xuefeng Song. "Sono molto lieto di essere qui. Come cittadino di Milano sono molto onorato di essere invitato qua e quindi grazie mille sindaco. Apprezzo molto questa forma di discussione tra il sindaco e tutti i cittadini del quartiere. È molto importante il tema di discussione sulla vita reale e abbiamo anche noi tanto da imparare su questa cosa", ha detto il diplomatico. "Io - ha aggiunto - credo che le cose grandi possono concentrarsi nelle cose piccole. La collaborazione internazionale tra i due paesi si vede nelle cose piccole e nella vita reale. Sono molto commosso ogni volta che vengo qui vedendo l'armonia che c'è tra tutti voi". "La comunità cinese qua ha ricevuto molti aiuti da voi, che gli sono molto graditi. Anche loro hanno contribuito con molti sforzi allo sviluppo di questo quartiere e allo sviluppo di Milano. Il nostro destino è tutti insieme. Grazie al sindaco per il suo aiuto e il suo supporto. Auspico che tutto il quartiere e tutta Milano miglioreranno", ha concluso Song. (segue) (Rem)