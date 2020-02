Coronavirus: colazione con Sala alla Chinatown milanese in segno di solidarietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla colazione è intervenuto anche il presidente onorario della Camera Nazionale della Moda italiana, Mario Boselli. "Oggi - ha sottolineato - più del 30 per cento della moda Italia va in Cina. I cinesi per noi sono fondamentali. Per questo abbiamo voluto concretamente permettere di trasmettere le sfilate in Cina in streaming". E l'emergenza Coronavirus può essere occasione anche per nuovi inediti contatti tra i due paesi: un cittadino intervenuto durante la mattinata ha proposto ad esempio di consentire alla nazionale cinese di marcia, rimasta bloccata in Italia dove si stava allenando, di partecipare al 51esimo trofeo Ugo Frigerio, che si terrà a Milano il prossimo 23 febbraio. Al termine dell'incontro Sala ha fatto una passeggiata lungo via Paolo Sarpi, fermandosi in un bar e poi a comprare dei ravioli per il pranzo. "Il merito di Milano in questo momento - ha osservato il primo cittadino - è che ha elevato il livello di attrattività. Dobbiamo lavorare di senso, perché è quello che ci dà la misura della nostra volontà di restare uniti. Invito tutti a porre la giusta attenzione e a consolidare questa attenzione e questa partnership. Vi ricordo che abbiamo 30mila di origine cinese a Milano, è una comunità importante, più visibile di altri, perché avete dato una caratterizzazione prima di quartiere e poi di inserimento nell'economia della città importante". (Rem)