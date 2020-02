Debiti Pa: Siracusano (FI), ritardi inaccettabili, imprese del Sud le più colpite

- L'Italia rischia una maximulta da 2 miliardi di euro a causa dei ritardati pagamenti della Pubblica amministrazione alle imprese. Lo afferma Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia. "Il nostro paese, purtroppo, si conferma maglia nera in Europa. Secondo le direttive Ue i pagamenti tra Pa e privati andrebbero effettuati tra i 30 e i 60 giorni. Nella nostra penisola, invece, tempi biblici, anche superiori ai 12 mesi. Questa la sconfortante fotografia scattata dalla Cgia di Mestre. Questo inammissibile gap colpisce ancor di più le regioni del Mezzogiorno, con lentezze burocratiche ingiustificabili che incidono negativamente sulla tenuta finanziaria di tante piccole realtà produttive che al Sud già faticano a emergere e a sopravvivere per tanti altri storici problemi. Una situazione inaccettabile, in merito alla quale il governo giallorosso è immobile. Nulla è stato fatto per sanare i ritardi e per aiutare gli imprenditori che, dopo aver fatto il loro dovere, aspettano mesi e mesi per essere legittimamente pagati", conclude Siracusano.(Com)