Siria: ministro Esteri iraniano Zarif riceve inviato Onu Pedersen, focus offensiva Idlib

- Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha ricevuto oggi a Teheran l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, per discutere della crisi in corso nella Repubblica araba siriana alla luce dell'aumento delle tensioni a Idlib tra l’esercito governativo e le forze turche. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri iraniano. Zarif ha sottolineato a Pedersen che la crisi siriana può essere risolta solo attraverso strumenti politici e ha ribadito la disponibilità dell'Iran a cooperare su questo tema, purché l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza della Siria siano rispettate. L'inviato delle Nazioni Unite, che facilita il lavoro del Comitato costituzionale siriano a Ginevra, ha informato Zarif sugli sforzi dell’Onu e della comunità internazionale per portare a termine il conflitto. Gli scontri nella provincia di Idlib tra le forze alleate del presidente Bashar al Assad e i ribelli siriani si sono acuiti nelle scorse settimane dopo che l’esercito governativo ha lanciato una vasta offensiva per riconquistare la città di Saraqib, città della provincia nord-occidentale di Idlib considerata di grande importanza strategica per il controllo dei collegamenti tra Aleppo e il resto della Siria. La battaglia ha già provocato un esodo di civili dall’area e rischia di portare a un confronto diretto tra le forze armate di Turchia e Siria, queste ultime appoggiate dalla Russia. Lo scorso 3 febbraio le forze dell’esercito siriano hanno attaccato un convoglio dell’esercito turco nella provincia di Idlib, uccidendo sette militari turchi e un civile. Per rappresaglia, la Turchia ha colpito oltre 50 postazioni dell’esercito di Damasco e ucciso 76 soldati siriani. Lo scontro tra Ankara e Damasco ha aumentato la tensione con la Russia. Il governo turco ha accusato Mosca, che appoggia le forze del presidente Bashar al Assad, di essere a conoscenza delle manovre turche nella provincia e di aver comunque consentito l’assalto del convoglio. Nel settembre 2018, la Turchia e la Russia hanno concordato di trasformare Idlib in una zona di sicurezza imponendo un cessate il fuoco e offensive militari.(Res)